Wyniki Alphabet lepsze niż oczekiwano, przeprowadzi split

Sprzedaż wzrosła o 33 proc. do 61,9 mld USD wobec oczekiwanych przez analityków 59,4 mld USD. Zysk netto sięgnął 20,6 mld USD, czyli 30,69 USD na akcję. Średnia oczekiwań rynkowych wynosiła 27,35 USD.

Google zwiększyło przychody reklamowe w ostatnim kwartale 2021 roku o 33 proc. pomimo problemów, które wirus omikron spowodował dla dwóch największych reklamodawców spółki: turystyki i handlu detalicznego.

Należący do Alphabet serwis YouTube osiągnął 8,63 mld USD zysku w minionym kwartale. Choć to wynik o 25 proc. lepszy od zanotowanego rok wcześniej, to o 130 mln USD niższy niż prognozowali analitycy.

fot. Reuters/Forum

Alphabet zapowiedział split akcji w stosunku 20 za 1. Dyrektor finansowa Ruth Porat powiedziała, że celem jest zwiększenie dostępności akcji spółki dla inwestorów. Analitycy uważają, że pomoże to wprowadzić Alphabet do Średniej Przemysłowej Dow Jones, a także może ułatwić osiągnięcie przez spółkę 2 bln USD kapitalizacji. Obecnie wartość rynkowa właściciela Google to 1,82 bln USD. W handlu międzysesyjnym akcje Alphabet drożały o 9 proc. do 3005 USD.