Wyniki handlowe Korei Płd. potwierdzają odporność eksportu

Według południowokoreańskiego ministerstwa handlu, dostawy zagraniczne w maju 2022 r. wzrosły o 21,3 proc. w ujęciu rocznym, osiągając pułap 61,52 mld USD. To wynik zdecydowanie lepszy od rynkowego konsensusu, który zakładał wzrost na poziomie 18,4 proc.

Motorem napędowym był eksport samochodów (dostawy zwiększyły się o 18,9 proc. r/r rosnąc trzy razy szybciej niż w kwietniu) oraz elektroniki, w tym półprzewodników (+15 proc.). Pod względem dynamiki z wynikiem na poziomie 107,2 proc. pierwsze miejsce zajął eksport towarów naftowych, choć wartościowo rezultat już nie był tak spektakularny.

Eksport do Chin, głównego partnera handlowego odbił po kwietniowym załamaniu notując 1,2 proc. zwyżkę.

Całkowity eksport do USA wzrósł o 29,2 proc., do Japonii o 19,3 proc. zaś do Unii Europejskiej o 23,5 proc.

W wyniku rosnących kosztów, m.in. surowców, import zwiększył się w maju o 32 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. osiągając wartość 63,22 mld USD, co w efekcie doprowadziło do deficytu w handlu zagranicznym na poziomie 1,71 mld USD. Zmniejszył się on jednak z 2,51 mld w kwietniu.