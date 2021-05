Wyniki Hiltona rozczarowały analityków

Opublikowane w środę wyniki kwartalne amerykańskiej sieci hoteli okazały się słabsze od oczekiwań analityków. To efekt restrykcyjnych ograniczeń w podróżowaniu w niektórych częściach Europy i Azji, które przełożyły się na spadek rezerwacji, pisze Reuters.

Analitycy spodziewają się silnego odbicia w branży hotelarskiej w drugiej połowie tego roku, ale pozostają powściągliwi co do tego, jak szybko wzrośnie popyt na podróże służbowe, na których bazują duże sieci, w tym Hilton i konkurencyjny Marriott.

Hilton podał, że w pierwszym kwartale zawiesił działalność 275 hoteli, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Przychody sieci na dostępny pokój (RevPAR), kluczowy wskaźnik w przypadku tej branży, spadły rok do roku o ponad 38 proc. do 46,23 USD. Kwartał do kwartału przychody na dostępny pokój wzrosły z 40,68 USD.

Ogólne przychody Hiltona spadły rok do roku o ponad 54 proc. do 874 mln USD. Analitycy oczekiwali, że wyniosą 1,10 mld USD. Skorygowany zysk wyniósł 2 centy na akcję, o 6 centów mniej od szacunków Refinitiv.