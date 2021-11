Wzrosła aktywność sektora usług w Chinach

Zaskakująco dobrze zachowywał się w październiku sektor usług w Chinach. Jego aktywność rosła wspierana mocnym popytem. Cieniem na dalsze ożywienie kładzie się jednak wysoka inflacja i problemy z łańcuchami dostaw oraz wysokie koszty surowców i energii, donosi Reuters.

W październiku 2021 r. wskaźnik PMI opracowywany przez Caixin/Markit w przypadku sektora usług wzrósł do 53,8 pkt z 53,4 pkt we wrześniu. To najwyższa wartość indeksu od lipca.

Październikowy złożony wskaźnik PMI Caixin, obejmujący zarówno działalność produkcyjną, jak i usługową, wzrósł do 51,5 pkt z 51,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Warto też podkreślić zwyżkę subindeksu dla nowych transakcji. Jego wartość zwyżkowała do 54,1 pkt, czyli o 1 więcej niż miesiąc wcześnie i była wspierana przez rosnące zamówienia eksportowe, które odżyły po skurczeniu się miesiąc wcześniej.

Tymczasem oficjalny wskaźnik PMI dla usług, którego przygotowaniem zajmuje się Narodowe Biuro Statystyczne, a który został zaprezentowany już 31 października pokazał wyhamowanie rozwoju sektora usług. Jego wartość opadła bowiem z 63,2 do 52,4 pkt. Z kolei złożony PMI, obejmujący zarówno działalność produkcyjną, jak i usługową, spadł do 50,8 pkt z wrześniowego poziomu 51,7 pkt.

Różnice wynikają przede wszystkim z podmiotów biorących udział w badaniach. W przypadku Caixin, są to przede wszystkim małe firmy z regionu przybrzeżnego, zaś w badaniu NBS udział biorą większe podmioty.