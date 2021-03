XV Tydzień Kobiet Sukcesu

A gdybyś dowiedział(a) się, że w Polsce kobiety stoją na czele 6% firm i stanowią 13% zarządów wszystkich spółek giełdowych, to pomyślał(a)byś, że to dużo czy mało?

W dniach 15 - 19 marca Zrzeszenie Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej organizuje Tydzień Kobiet Sukcesu. Ten niezwykły projekt to nie tylko ogrom warsztatów i spotkań z ludźmi ze świata biznesu, ale też wywiady i prelekcje na tematy nie dla wszystkich oczywiste. Organizatorzy chcą zachęcić młode kobiety do rozwoju na różnych płaszczyznach, do inwestycji w siebie, ale przede wszystkim chcą ułatwić start na drodze kariery zawodowej.

W programie m.in. prelekcje jak szukać idealnej pracy, warsztaty z dresscode’u biznesowego, zajęcia na temat wyceny swojej pracy, warsztaty z jogi, a także wiele, wiele innych!

Czy sukces ma swoją definicję i złotą instrukcję? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie odwiedźcie fanpage Tygodnia Kobiet Sukcesu i stronę wydarzenia gdzie już wkrótce ruszą zapisy na 15. edycję. Nie może Was tam zabraknąć!