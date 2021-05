Żabka na drodze dekarbonizacji

Światowa gospodarka emituje coraz więcej gazów cieplarnianych, prowadząc do nierównowagi węglowej i wzrostu globalnych temperatur. Jednocześnie, stale rośnie świadomość konsumentów, którzy domagają się produktów zrównoważonych środowiskowo.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest zatem wyzwaniem globalnym, a firmy stoją przed największym sprawdzianem z odpowiedzialności. Żabka do tego wyzwania podchodzi kompleksowo – pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii, poszukuje nisko- i zeroemisyjnych źródeł, testuje zielone technologie i zachęca do prośrodowiskowych inicjatyw.

Redukcję śladu węglowego sieci rozpoczął proces remodelingu sklepów. Dla klientów przejawiał się on w nowoczesnych, wygodnych wnętrzach oraz nowym, „uśmiechniętym” logotypie. Dla franczyzobiorców to wygodniejszy sposób prowadzenia biznesu, dla planety zaś ogromna zmiana, którą sieć wykorzystała do istotnej redukcji zużycia energii elektrycznej. Wymiana urządzeń chłodniczych i oświetlenia na bardziej energooszczędne pozwoliła zmniejszyć zużycie prądu o 6 proc. W efekcie zmiany pozwoliły na oszczędność emisji CO₂ na poziomie 120 tys. ton ekwiwalentu CO₂.

W 2020 r. Żabka przeniosła też swoją siedzibę do jednego z najbardziej ekologicznych budynków w Polsce, którego niski wpływ na środowisko potwierdza certyfikat LEED Platinium. Nowa siedziba, podobnie jak trzy centra logistyczne sieci, jest zasilana w 100 proc. zieloną energią.

Przykładem odpowiedzialności Żabki jest inkubator rozwiązań ekologicznych – pierwszy w 100 proc. zasilany zieloną energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych oraz farmy wiatrowej sklep. Sieć sprawdza w nim funkcjonalność i efektywność proekologicznych rozwiązań. Ich wyniki są na bieżąco analizowane, a rozwiązania po pozytywnej ocenie adaptowane do innych sklepów. Do tej pory wdrożono w nowo otwieranych sklepach szafy mroźnicze oszczędzające ok. 36 proc. energii, a ze względu na duże potencjalne korzyści rozszerzono testy inteligentnych lodówek z zamykanymi drzwiami.

Firma każdego dnia podejmuje szereg działań proekologicznych, włączając w proces franczyzobiorców, pracowników i klientów. Ponadto Żabka aktywnie pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego wpływu na środowisko w zgodzie z założeniami Porozumień Paryskich dąży do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poniżej 2. stopni Celsjusza. Dlatego też Żabka jako pierwsza sieć z Europy środkowo wschodniej przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets* promującej odpowiedzialne i transparentne wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową.

* Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) powstała we współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact (UN Global Compact), World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). Inicjatywa ta promuje wyznaczanie celów w oparciu o wiedzę naukową. Członkowie SBTi dążą do ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.