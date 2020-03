Zadbać o klienta

Od początku stawiali na wysoką jakość i atrakcyjne wzornictwo oraz stałe powiększanie asortymentu, co dało BestService solidne podstawy. Zaczęli od dostarczania artykułów szkolno-biurowych. Weszli z nimi do prawie wszystkich sieci handlowych. Były to towary zarówno własnej produkcji, jak i innych polskich wytwórców.

Kolorowe atrakcyjne wzory

— W tamtym czasie, a był to koniec lat 90. ubiegłego wieku, niewiele firm było przygotowanych do współpracy z wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi. Pełniliśmy dla nich funkcje pewnego rodzaju platformy logistycznej — wspomina Waldemar Deuter, prezes BestService.

Należało zadbać nie tylko o jakość, ale również wzornictwo. — Klient kupuje oczami. Dlatego dostarczane przez nas produkty wyróżniały się na tle konkurencji atrakcyjnym wzornictwem. To sprzyjało wzrostowi sprzedaży. Czasami było także zagrożeniem, gdy opracowany wzór nie przypadł do gustu. Szczęśliwie projektów trafionych mieliśmy zawsze znacznie więcej niż tych nietrafiających w upodobania odbiorców — opowiada prezes.

BestService współpracuje z większością sieci obecnych na naszym rynku. Poza Polską sprzedaje do Niemiec, Czech, Rumunii, na Słowację, Węgry oraz Ukrainę.

Zobacz więcej DBAMY O ROZWÓJ: We wszystkich grupach asortymentu ciągle pracujemy nad poprawą jakości produktów i ich atrakcyjności. W najbliższych latach planujemy stabilny rozwój sprzedaży zapewniają (od prawej) Waldemar Deuter, prezes zarządu BestService i wspólnik Mariusz Jaroszewski.

Szukanie drugiej nogi

Gdy w branży nastąpił podział rynku, wspólnicy spółki zaczęli szukać nowego asortymentu, który dałby szansę na dynamiczniejszy rozwój.

— Chcieliśmy zdywersyfikować ryzyko i rozglądaliśmy się za nową grupą towarów i innym kanałem dystrybucji, co pozwoliłoby nam na zbudowanie drugiej nogi biznesu — mówi Mariusz Jaroszewski, wspólnik BestService.

Szukali czegoś nowego, rozwojowego, ale także zaawansowanego technologicznie i pasującego do coraz bardziej widocznego trendu ekologicznego. Dlatego zainteresowali się oświetleniem LED.

— LED było ekologiczne i przynosiło wymierne efekty dla użytkownika w postaci obniżenia kosztów energii. Wprawdzie początkowo ze względu na wysokie ceny produktów trudno było osiągnąć korzyści ekonomiczne, ale sytuacja szybko się zmieniła. Obecnie przy wymianie oświetlenia źródła LED są pierwszym wyborem klienta — tłumaczy prezes.

Wspólnicy stawiali na produkty dobrej jakości, które spełniają wszystkie wymagania określone przez przepisy UE. — Wprowadzenie wspólnych norm na rynku europejskim spowodowało, że nasze produkty przygotowane dla polskich odbiorców bez żadnych zmian mogły być dystrybuowane na pozostałych rynkach Wspólnoty Europejskiej — podkreślają wspólnicy.

To zaowocowało dynamicznym wzrostem sprzedaży. Dlatego zdecydowali się na tworzenie oddziałów za granicą. Na rynek europejski przypada obecnie ok. 40 proc. sprzedaży. Do rozwoju przyczyniło się też rozpoczęcie współpracy z sieciami handlowymi w innych krajach Unii Europejskiej. Sprzyjały temu ciągle poszerzająca się oferta produktowa oraz spadek cen wyrobów.

— Wysoka jakość produktu i w związku z tym brak problemów z reklamacjami spowodowały, że marka Lumax kojarzyła się dobrze i klienci, którzy raz kupili nasze wyroby, później po nie wracali. Ułatwiało to także wprowadzanie nowej oferty na rynek. Brakowało jednak ludzi z doświadczeniem, którzy znali branżę. Tym bardziej że szybki wzrost sprzedaży notowały także inne formy, więc zapotrzebowanie na specjalistów było bardzo duże. Mimo tych problemów udało nam się zbudować wartościowy zespół współpracowników — podkreśla Waldemar Deuter.

Nasze atuty

W oświetleniu LED liderami w Europie są duże międzynarodowe koncerny.

— Spółka konkuruje z nimi krótkim czasem realizacji zamówień, elastycznością i ofertą skrojoną na miarę dla danego klienta. Z kolei w porównaniu z małymi firmami wyróżnia nas jakość produktu — akcentuje prezes.

Co nas wyróżnia? — To jest truizm, ale największą wartością firmy są ludzie, czyli nasi pracownicy. Obecnie zbudowanie efektywnego zespołu nie jest rzeczą łatwą , a nam udało się taki stworzyć. To co nas wyróżnia na tle konkurencji to elastyczność i indywidualne podejście do klienta.

Szczególnie jest to widoczne w branży oświetleniowej, gdzie nie jesteśmy potentatem, ale staramy się to wykorzystać i przekształcić w naszą silną stronę. Ponieważ nie nastawiamy się na szeroką dystrybucję naszego asortymentu koncentrujemy się na najistotniejszych dla nas klientach, którzy mają stabilną i ugruntowana pozycję dystrybucyjną w swoich regionach. Jesteśmy w stanie zaoferować też produkty przygotowane pod konkretnego klienta z krótkim czasem realizacji, czyli w warunkach, w których duże firmy ze względu na swoją inercję sobie nie radzą. W porównaniu zaś z małymi firmami wyróżnia nas jakość produktu.

Obecnie BestService realizuje kolejny projekt fotowoltaiczny. Wspólnicy liczą, że w tym roku zbudują solidne fundamenty do rozwoju tej grupy asortymentu w ofercie firmy.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗