Zagórski: do końca przyszłego roku komercyjna sieć 5G przynajmniej w jednym polskim mieście

Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował PAP, że tzw. pasmo C dla sieci 5G, czyli częstotliwości w zakresie 3 GHz zostanie rozdysponowane w połowie przyszłego roku. Dodał, że do końca 2020 r. sieć komercyjna 5G ma działać przynajmniej w jednym polskim mieście.

Minister poinformował, że resort cyfryzacji wraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej przygotowuje zasady dystrybucji sieci i rozporządzenie w sprawie harmonogramu dystrybucji częstotliwości dla sieci 5G.



"Zakładamy, że tzw. pasmo C, czyli częstotliwości w zakresie 3 GHz zostanie rozdysponowane w połowie przyszłego roku i wtedy, zgodnie z harmonogramem, jaki sobie założyliśmy, będziemy mogli mówić o rozpoczęciu funkcjonowania komercyjnej sieci 5G przynajmniej w jednym dużym mieście w Polsce" - ocenił minister. Ma to nastąpić do końca przyszłego roku.



"Musimy zadbać o to, by cała sieć była bezpieczna. Przyjęcie pewnych standardów pozwoli później operatorom, którzy będą budować sieć 5G, stosować rozwiązania, które to bezpieczeństwo zapewnią" - dodał.



Minister powiedział, że w sprawie operatorów 5G będzie decydował Urząd Komunikacji Elektronicznej. "To UKE będzie dystrybuować częstotliwościami, które są niezbędne dla 5G" - wyjaśnił.



Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) to nowy standard przekazywania danych, posiadający wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G. Wdrożenie 5G ma wspierać m.in. bardziej niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami i pomóc w popularyzacji rozwiązań tzw. internetu rzeczy.



Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji, do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.