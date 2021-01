Zapewniamy bezpieczeństwo osobom z pierwszej linii walki z pandemią

Rozmowa z Przemysławem Śnieżyńskim, prezesem spółki MEDISEPT.

Na terenie SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin realizujemy warte kilkadziesiąt milionów złotych inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne istniejącego zakładu. W ich ramach powstanie też nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które umożliwi prowadzenie badań wirusologicznych i mikrobiologicznych m.in. nad bakteriami antybiotykoopornymi – mówi Przemysław Śnieżyński, prezes MEDISEPT.

W 2020 r. środki do dezynfekcji i higieny, które dotąd trafiały głównie na rynek medyczny i profesjonalny, stały się produktami pierwszej potrzeby dla milionów Polaków. Dla państwa firmy było to duże wyzwanie i odpowiedzialność.

Sytuacja z początku pandemii pokazała, że w momentach kryzysu środki do dezynfekcji nabierają znaczenia strategicznego. Kluczowe staje się posiadanie własnych, krajowych producentów oraz zapewnienie im dostępu do surowców po to, by zabezpieczyć polską ochronę zdrowia. Wirus SARS-CoV-2 spowodował ogromny wzrost popytu na nasze produkty, w marcu i kwietniu zanotowaliśmy wzrost zamówień o 1500–2000 proc., przy równoczesnym braku odpowiedniej ilości surowców niezbędnych do produkcji środków biobójczych. Rynek środków do dezynfekcji był wtedy zdominowany przez dostawców zagranicznych, którzy w sytuacji wzrostu zapotrzebowania na rodzimych rynkach wstrzymali dostawy do Polski, pozostawiając nasze szpitale bez odpowiedniego zabezpieczenia. MEDISEPT zdołał jednak w krótkim czasie kilkukrotnie zwiększyć ilość produkowanych środków, w ciągu czterech tygodni przeszliśmy z produkcji jednozmianowej na produkcję trzyzmianową, siedem dni w tygodniu, co wymagało ogromnego wysiłku i potężnych zmian organizacyjnych. Podstawowym priorytetem było – zarówno wtedy, jak i teraz – utrzymanie dostaw do szpitali, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości produkowanych środków.

Niestety, nie wszystkie środki do dezynfekcji obecne na rynku są bezpieczne dla użytkowników. Co wyróżnia państwa produkty?

W wyniku zmiany przepisów dotyczących producentów środków dezynfekcyjnych na rynku pojawiła się ogromna ilość produktów niskiej jakości. Stosowanie takich środków powoduje podrażnienia skóry oraz alergie. Z tego powodu widoczny staje się spadek zaufania do środków dezynfekcyjnych, a nawet odmowa stosowania dezynfekcji. Dobra i skuteczna dezynfekcja oznacza większe bezpieczeństwo użytkowników, nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale również pozostałych konsumentów. Produkty MEDISEPT podlegają rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a ich jakość i skuteczność są potwierdzane m.in. certyfikatem ISO EN 13485 oraz badaniami mikrobiologicznymi. Produkty, które mają styczność ze skórą, posiadają również certyfikaty z badań dermatologicznych, zaś szczegółowe procedury kontrolne zapewniają wytworzenie możliwie najbardziej bezpiecznego i skutecznego preparatu, który służy do odkażania rąk, narzędzi chirurgicznych, przestrzeni sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych itp., zapewniając ochronę na poziomie sięgającym 99,999 proc. Według tych samych standardów jakościowych dla wyrobów medycznych wytwarzane są pozostałe produkty dezynfekcyjne oraz zaawansowane środki do utrzymania czystości i dezynfekcji dla placówek medycznych oraz instytucji publicznych. Produkty te trafiają do odbiorcy zarówno profesjonalnego, jak i indywidualnego. Dodatkowo nasze produkty do powierzchni posiadają badania tolerancji materiałowej, co zapewnia, że nie uszkodzą powierzchni ani przedmiotów, z którymi mają kontakt. Niezwykle zaawansowana standaryzacja procesów produkcyjnych zapewnia identycznie wysoką jakość każdej partii produkcji.

Wszystko wskazuje na to, że epidemia COVID-19 to tylko zapowiedź zagrożeń, które mogą czekać ludzkość w najbliższych latach. Czy szykują się państwo na wojnę z wirusami i bakteriami przyszłości?

W 2018 r. rozpoczęliśmy, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin, realizację zaplanowanych na kolejne cztery lata inwestycji wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Oprócz przedsięwzięć, których celem jest wzrost zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, trwają przygotowania do budowy nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Umożliwi ono prowadzenie badań wirusologicznych i mikrobiologicznych m.in. nad bakteriami antybiotykoopornymi. Stworzenie najnowocześniejszego w kraju laboratorium do testowania produktów i implementacja nowych technologii to przygotowanie do wdrożenia nowych środków biobójczych. Opracowana przez nas nowa technologia produkcji środków dezynfekcyjnych pozwoli osiągnąć optymalne właściwości wytwarzanych preparatów, m.in. inaktywację wszystkich rodzajów wirusów, w tym wirusów osłonkowych (np. SARS-CoV-2) oraz najtrudniejszych do inaktywacji wirusów nieosłonkowych (np. adeno i polio).