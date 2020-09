Zarząd został uzupełniony

Na wniosek prezesa Adama Glapińskiego prezydent Andrzej Duda uzupełnił zarząd Narodowego Banku Polskiego o dwie osoby, do liczby maksymalnej, tj. ośmiu członków, nie licząc prezesa.

46-letnia Marta Gajęcka już w latach 2006-07 była wiceministrem finansów przy Zycie Gilowskiej, zaś w kadencji 2007-10 zajmowała rotacyjny polski fotel wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Po tzw. dobrej zmianie była w 2016 r. faworytką ministra Dawida Jackiewicza do prezesury PKO BP, ale Zbigniew Jagiełło utrzymał się — pod parasolem Mateusza Morawieckiego — jako jedyny po zmianie władzy szef wielkiej firmy państwowej. Marta Gajęcka pracowała również w prywatnym biznesie, ostatnio zaś doradzała prezydentowi. 64-letni Adam Lipiński należał do tzw. twardego jądra Porozumienia Centrum, zaś w 2001 r. został — nieprzerwanie do tej pory — wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Należy do trójki najbliższych i najwierniejszych zauszników Jarosława Kaczyńskiego. Sprawując od 2001 r. mandat posła, nigdy nie objął żadnego ministerstwa, bywał jedynie sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z różnymi zadaniami, ostatnio jako pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.