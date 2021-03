Zaskakująca rezygnacja chińskiego miliardera

Colin Huang niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska szefa rady dyrektorów Pinduoduo, stworzonej przez siebie chińskiej spółki e-commerce, która w ubiegłym roku miała więcej użytkowników niż Alibaba.

Huang, siódmy na liście najbogatszych Chińczyków z majątkiem szacowanym na ponad 50 mld USD, napisał w liście do akcjonariuszy spółki, że chce teraz zajmować się długoterminowymi inicjatywami. Na stanowisku szefa rady dyrektorów zastąpi go kolega ze studiów na Uniwersytecie Wisconsin-Madison, który od lipca ubiegłego roku był prezesem Pinduoduo.

Pinduoduo, które osiągnęło sukces dzięki ofercie tanich zakupów, miało w ubiegłym roku 788 mln aktywnych klientów, więcej niż Alibaba i JD.com. Spółka jest jednak krytykowana za kulturę pracy, co nasiliło się ostatnio w związku ze śmiercią dwóch pracowników. Pinduoduo nie osiąga także zysków, co zmusza notowaną w USA spółkę wycenianą na ok. 200 mld USD, do stałego poszukiwania kapitału. Od wejścia na Nasdaq w 2018 roku Pinduoduo pozyskało od inwestorów już prawie 9 mld USD.