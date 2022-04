Zaufanie niemieckich konsumentów najniższe w historii

Poprzedni odczyt został skorygowany w dół z -15,5 do -15,7 pkt. Analitycy oczekiwali mniejszego spadku - do -16,2 pkt.

„Wojna w Ukrainie i wysoka inflacja zadały poważny cios nastrojom konsumentów. Oznacza to, że ostatecznie rozwiały się nadzieje na poprawę sytuacji po złagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią” - wyjaśnia Rolf Bürkl, ekspert GfK ds. konsumenckich.

Subindeks oczekiwań spadł z -8,9 do -16,4 pkt. Oczekiwania dochodowe spadły z -22,1 do -31,3 pkt, zaś skłonność do zakupów z -2,1 do -10,6 pkt.