Zbigniew Jagiełło: banki-liderzy zamkną 2019 r. 10-proc. rentownością

Banki z czołówki będą miały rentowność w 2019 r. na poziomie 10 proc., a pozostałe 1-2 proc. - powiedział PAP Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Dodał, że akcje PKO BP są teraz niedowartościowane, dlatego je kupił, i jest przekonany, że to inwestycja o atrakcyjnej stopie zwrotu.

Dlaczego zdecydował się Pan na dokupienie 1000 sztuk akcji kierowanego przez siebie banku?



Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego: Jestem przekonany, że okażą się dobrą inwestycją o bardzo atrakcyjnej stopie zwrotu.



Według rekomendacji z waszego raportu, średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego w okresie od 22 lipca 2019 r. do 14 stycznia 2022 r. wynosi 41,46 zł. Tymczasem średnia cena rynkowa tych akcji - w ciągu ostatnich 12 miesięcy - wyniosła 38,41 zł, a w mijającym tygodniu 33,31 zł. Skąd te dysproporcje?



Uważam, że akcje PKO BP są niedowartościowane. Podobnie zresztą uważa spora część analityków, którzy w rekomendacjach wyceniają papiery banku powyżej 40 zł. Stąd zresztą pomysł dokupienia papierów banku.



Czyli po prostu korzysta Pan z okazji?



Tak można powiedzieć, bo aktualna wycena giełdowa banku nie odzwierciedla naszej pozycji i perspektyw rozwojowych.



Dlaczego Pan tak uważa?



PKO Bank Polski jest w bardzo dobrej sytuacji. Za 2019 rok przedstawiliśmy świetne wyniki finansowe. W ostatnich kwartałach poprawiliśmy kluczowe wskaźniki efektywności i byliśmy świadkami wzrostu skali działania organizacji we wszystkich istotnych obszarach. PKO Bank Polski w 2019 roku był także liderem Giełdy Papierów Wartościowych pod względem wygenerowanych na jego akcjach obrotów. Podejmowane przez bank działania znajdują odzwierciedlenie nie tylko w poprawie pozycji rynkowej, ale są także doceniane przez międzynarodowych ekspertów. Jesteśmy jedyną polską spółką w grupie dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell.



Z jakimi wyzwaniami będzie się musiał zmierzyć PKO BP w ciągu najbliższych 2 lat, by utrzymać ten średni, rekomendowany kurs na poziomie powyżej 41 zł?



Nasze wyzwania są podobne do innych czołowych banków w Polsce. Największym wyzwaniem jest zawsze stan gospodarki i dopasowanie do niego systemów oceny ryzyka kredytowego. Zawsze powinny być na odpowiednim poziomie w porównaniu do tempa wzrostu. Jest też kwestia regulacji, dotyczących emisji obligacji MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, czyli minimalna wartość funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji w razie problemów banku – od red.), które sektor bankowy musi wyemitować w wysokości ponad 50 mld zł do końca roku 2023. Nie sadzę, że wszystkie banki są w stanie udźwignąć ten ciężar.



I trzecie wyzwanie to pęknięcie sektora bankowego, które widać od dłuższego czasu. Wszystko wskazuje na to, że cały sektor zamknie rok 2019 średnią rentownością na poziomie trochę powyżej 6 proc. W praktyce oznacza to jednak, że banki z czołówki będą miały rentowność na poziomie 10 proc., a pozostałe niską - 1-2 proc.