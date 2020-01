Zdalni brokerzy zagarniają GPW

Obroty na GPW maleją, a udział krajowych domów maklerskich w handlu spada. Już tylko jeden jest w trójce największych pośredników na rynku akcji

W 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) padła kolejna bariera. Roczne obroty akcjami i prawami do akcji spadły poniżej 180 mld zł — wyniosły 177,7 mld zł. Były więc o 13 proc. niższe niż w 2018 r. i o 6 proc. niższe niż w roku 2016, kiedy to ostatnio nie przekroczyły 200 mld zł. Lepszy był nawet 2012 r., kiedy planami zmian w OFE rząd Donalda Tuska wprowadził GPW w okres marazmu. Obroty akcjami wyniosły wtedy 187,6 mld zł. Patrząc z kilkuletniej perspektywy, można odnieść wrażenie, że zmiany w systemie emerytalnym nie tylko spowodowały spadek obrotów na GPW, ale stały się także katalizatorem przetasowań w pozycji rynkowej domów maklerskich. Coraz większego znaczenia na warszawskiej giełdzie nabierają zdalni członkowie, a więc brokerzy niemający w Polsce czegoś, co można nazwać biurem maklerskim, styczność z GPW ograniczający do podłączenia systemów informatycznych.