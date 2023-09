Zdobądź grant na obieg zamknięty

Przedsiębiorcy chcący wdrażać modele biznesowe, które wpisują się w koncepcję GOZ, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. W puli jest 10 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w MŚP. Etap I” z działania 1.3 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Dotacje pomogą przedsiębiorcom wdrożyć modele biznesowe przyjazne środowisku. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 10 października do 19 grudnia.

Eksperci PARP zwracają uwagę na wyczerpywanie się zasobów surowców nieodnawialnych, a także na wzrost ich cen i zależność dostaw tych materiałów z zagranicy. Dlatego – jak podkreślają – dofinansowanie projektów wpisujących się w nurt GOZ jest niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej i innowacyjnej gospodarki.

Wytrzymałe produkty

Specjaliści agencji zachęcają przyszłych beneficjentów, aby sprawdzili potencjał swoich przedsiębiorstw dotyczący wprowadzania ekologicznych rozwiązań. Na stronach PARP dostępna jest ankieta na ten temat. Jej wypełnienie pomoże wnioskodawcom ocenić, w jakim stopniu ich firmy są przygotowane do działania w gospodarce o obiegu zamkniętym. W jej nurt wpisują się m.in. wytrzymałe produkty, które są łatwe do naprawienia lub ponownego wykorzystania, a także te poddawane recyklingowi, które już nie nadają się do użytku, ale można z nich odzyskać surowce.

Konkurs dotacyjny jest podzielony na dwa etapy. Ogłoszony przez PARP nabór dotyczy tego pierwszego, czyli grantów na opracowanie modelu biznesowego bazującego na koncepcji GOZ. Wyspecjalizowani w tej dziedzinie wykonawcy przeprowadzą audyty w przedsiębiorstwach. Stworzone przez nich modele biznesowe mają pokazać zmianę filozofii funkcjonowania firm w kierunku obiegu zamkniętego. Dofinansowanie pokryje nawet 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Granty sfinansują zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które są niezbędne do opracowania wspomnianego modelu biznesowego.

Pomoc de minimis

W konkursie będą mogły startować MŚP z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z części mazowieckiego – z wyjątkiem Warszawy i otaczających ją powiatów. Każdy przedsiębiorca ma szansę na dofinansowanie w wysokości ponad 82 tys. zł. Będzie ono przyznawana w postaci pomocy de minimis. To oznacza, że granty są zarezerwowane tylko dla przedstawicieli biznesu, którzy nie wykorzystali limitu tej pomocy. Rozliczą ją w formie ryczałtu.

Eksperci PARP ocenią złożone przez przedsiębiorców projekty w ciągu 60 dni od zakończenia naboru. W puli jest 10 mln zł. Beneficjenci będą mogli realizować projekty nie dłużej niż pięć miesięcy.

Natomiast drugi etap konkurs odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2024 r. Dofinansowanie pokryje koszty wdrożenia działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego w nurcie GOZ. Do zgarnięcia będzie 100 mln zł.