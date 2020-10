ZEW pokazał zaskakująco duże pogorszenie nastrojów niemieckich inwestorów

Nastroje niemieckich inwestorów pogorszyły się wyraźnie w październiku po zaskakująco dużej poprawie w poprzednim miesiącu, informuje Reuters.

Pogorszenie nastrojów inwestorów w październiku to skutek potrójnego uderzenia w postaci nasilenia pandemii, obawy „twardego” brexitiu oraz niepokoju dotyczącego wyborów prezydenckich w USA, tłumaczy niemiecki instytut ekonomiczny ZEW. Jego wskaźnik obrazujący nastroje niemieckich inwestorów spadł aż do 56,1. We wrześniu rósł niespodziewanie aż do 77,4. Ekonomiści oczekiwali jego spadku w październiku, ale tylko do 73. Wskaźnik oceny obecnych warunków wzrósł do minus 59,5 z minus 66,2 we wrześniu. Oczekiwano wzrostu do minus 60.