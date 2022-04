Zielona transformacja w Polsce może być szybsza

Nie ma powrotu do niskich cen za energię. Agresja Rosji oraz embargo na dostawę paliw zmieniły rynek energii. Czas przyspieszyć zieloną transformację energetyki. Branża elektroenergetyczna szuka alternatywy dla rosyjskiego węgla i nowych sposobów na dekarbonizację.

Wojna na Ukrainie nie zatrzyma transformacji polskiej energetyki. Wręcz przeciwnie, kolejny kryzys może ją przyspieszyć, mimo chwilowych wyzwań związanych ze zmianą kierunków dostaw i większego od planowanego „rozgrzeszenia” dla węgla. O możliwych scenariuszach tego procesu debatowali uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 25-27 kwietnia.

Według ekspertów obecnych na panelu, embargo na rosyjski węgiel i zatrzymanie dostaw gazu od przyszłego roku nie spowolnią tempa przemian polskiego miksu energetycznego. Polska importuje z Rosji zaledwie kilkanaście procent tego surowca, a dostępność gazu z innych krajów zapewnią gazoport w Świnoujściu i konektory powstałe w ostatnich latach w naszym kraju.

Jak wskazują paneliści, z kryzysem energetycznym związanym z wysokimi cenami węglowodorów z Rosji mieliśmy już do czynienia przed wojną w Ukrainie. Dziś, Polska jest dobrze przygotowana, żeby odejść od węgla i gazu z Rosji.. Największe spółki energetyczne nie weryfikują też póki co planów dotyczących wymiany bloków węglowych na gazowe, które już ruszyły w Polsce. Inwestycje te są nie tylko kosztowne, ale także czasochłonne.

– W naszej elektrowni w Kozienicach powstaje 500 MW blok gazowo-parowy. Jego budowa zajmie około 4 lat. To trudna operacja pod względem prawnym i technicznym. Myślę, że gaz jest na tyle stabilnym surowcem, że dobrze byłoby przedłużyć przejściowy okres jego stosowania do 2050 roku – mówił podczas debaty Lech Żak, wiceprezes Enea.

Wielki, choć niewykorzystany w pełni potencjał drzemie w sektorze ciepłowniczym. Sieci ciepłownicze w Polsce są już bowiem wystarczająco zmodernizowane i zdigitalizowane, aby efektywnie dystrybuować ciepłem. Przykładem jest Grupa Veolia, która dostarcza ciepło do kilkudziesięciu polskich miast, w tym Poznania, Łodzi i Warszawy, a także zarządza systemami oczyszczania i dystrybucji wody, intensywnie rozwijając alternatywne technologie, które pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel i gaz przy tych procesach.

– Naszym celem w procesie transformacji sektora jest odejście od węgla do 2030 roku. Chcemy, aby gaz był paliwem pomostowym dla zielonych gazów takich jak biogaz czy wodór. Jednak przy dzisiejszych, rosnących kosztach materiałów i usług budowlanych stoimy przed nowymi wyzwaniami, które będą rzutować na uwarunkowania rozwoju rynku energii. Do realizacji projektów potrzebujemy zmian regulacji, które przyspieszą procesy inwestycyjne, uproszczą procedury administracyjne, a także zredukują ryzyko regulacyjne – mówił podczas EKG Frédéric Faroche prezes Grupy Veolia w Polsce.

Zdaniem Frédérica Faroche polskie ciepłownictwo do 2050 roku będzie korzystało z miksu różnych rozwiązań. Ważne, by firmy już dziś zaczęły dostrzegać wachlarz dostępnych możliwości, który wykracza poza rozwiązania zmiany paliwa z węgla na gaz.

– Veolia stale poszukuje nowych technologii i możliwości. Technologie wykorzystujące ciepło odpadowe, ciepło z odpadów, czy też magazynowanie ciepła są już powszechnie dostępne na rynku i to właśnie dlatego je wykorzystujemy. Co więcej, rozwiązania takie jak nasza instalacja odzysku ciepła pochodzącego ze ścieków w Poznaniu są rozwiązaniami, które można skopiować i wykorzystać w innych miastach – powiedział prezes Grupy Veolia w Polsce.

Odcięcie od surowców z Rosji dla wielu firm będzie oznaczać szybsze inwestycje w odnawialne źródła energii. Dostawcy energii widzą wielkie szanse na przyspieszenie inwestycji w energię z wiatru. W kwietniu do resortu klimatu trafił już projekt przepisów liberalizujących ustawę odległościową, która praktycznie zablokowała rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Zdaniem ekspertów kluczową rolę w zastąpieniu węgla i gazu z Rosji może odegrać morska energetyka wiatrowa. Branża szacuje, że aby tak się stało, rynek offshore wymaga ok. 7-10 mld euro na dostosowanie łańcuchów dostaw.

– Dziś morskie elektrownie wiatrowe wytwarzają ok. 3-4 GW rocznie. Do 2030 roku wartość ta wzrośnie do 8 GW, a później 20 GW rocznie – mówił w Katowicach Bartosz Fedurek, dyrektor projektu OFFshore Orsted Polska.

Branża energetyczna z niecierpliwością czeka na realizację rządowych zapowiedzi o utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jednostka ma być odpowiedzialna za wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych, dzięki czemu będą one mogły skupić się na przyspieszeniu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową, niezbędną do transformacji energetycznej kraju.

– Potrzebujemy środków na modernizację sieci, systemy magazynowania energii. NABE to szansa na sfinansowanie tych projektów, na które sami nie mamy wystarczających środków. Obecność węgla w naszej działalności może to zatrzymać – przekonywał w Katowicach Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Wojna w Ukrainie na pewno wpłynie na kolejne wzrosty cen energii. Firmy sektora elektroenergetycznego borykają się też z dużymi wzrostami cen stali i cementu, które znacznie zwiększają koszty prowadzonych przez nie inwestycji. A tylko ich przyspieszenie umożliwi zieloną transformację i oddech dla portfeli Polaków.