Złoto drożeje przed danymi o inflacji w USA

O poranku w transakcjach spot złoto zyskiwało około 0,7 proc. i było handlowane na poziomie 2016,92 USD za uncję. W identycznej skali drożały też kontrakty terminowe na szlachetny metal, przy cenie oscylującej wokół poziomu 2032,4 USD/u.

O godzinie 14:30polskiego czasu opublikowane zostaną dane o poziomie marcowej inflacji cen konsumenckich w amerykańskiej gospodarce. Prognozy zakładają, że ogólna CPI wyhamuje do 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym i 5,2 proc. w porównaniu do marca 2022 r. Jednak bazowa CPI, nie obejmująca cen żywności i energii, ma co prawda również nieznacznie spowolnić z 0,5 do 0,4 proc w ujęciu miesięcznym, ale rocznym przyspieszyć z 5,5 proc. w lutym do 5,6 proc.

Złoto tradycyjnie jest uważane za zabezpieczenie przed inflacją, ale rosnące stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność kruszcu.

Złoto może nadal poruszać się wolno w górę, „ponieważ pierwsze oznaki wskazują na miękki raport o inflacji – ocenił Matt Simpson, starszy analityk rynkowy w City Index.