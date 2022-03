Złoto drożeje, znów powyżej 2000 USD

Cena złota zaczęła rosnąć po tym jak ukraiński minister spraw zagranicznych powiedział, że Rosja zapowiedziała iż będzie kontynuowała inwazję dopóki jej żądania nie zostaną spełnione, informuje Bloomberg.

Wcześniej złoto taniało w związku z zapowiedzią pierwszego od początku napaści Rosji na Ukrainę spotkania szefów dyplomacji obu krajów. Nadzieje na kompromis prowadzący do zakończenia przelewu krwi wyraźnie jednak osłabły. Dlatego złoto drożeje na rynku spot o 0,75 proc. do 2006,42 USD. W środę staniało o prawie 3 proc., najmocniej od stycznia ubiegłego roku. Złoto z notowanych na Comex kontraktów kwietniowych drożeje o 0,85 proc. do 2005,00 USD.