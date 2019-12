Złoto na drodze do największej tygodniowej zwyżki od sierpnia

W bieżącym tygodniu na rynku złota zdecydowanie dominowała strona popytowa.

Wczoraj notowania kruszcu zwyżkowały do okolic 1515 USD za uncję, czyli do najwyższego poziomu od prawie dwóch miesięcy. Co prawda dzisiaj ruch wzrostowy wyhamował, jednak notowania złota utrzymują się w okolicach wczorajszego zamknięcia i maja dużą szansę na wypracowanie największego tygodniowego wzrostu od pierwszej połowy sierpnia br.



Mimo optymizmu na globalnych rynkach finansowych, notowania złota pięły się ostatnio w górę. To świadczy o oderwaniu cen kruszcu od sytuacji fundamentalnej i prawdopodobnej dużej zależności od ruchów wykonywanych przez fundusze. Pewnym wsparciem dla cen złota okazały się także informacje z Rosji o tym, że władze tego kraju rozważą przeznaczenie większej części środków z Funduszu Dobrobytu Narodowego na zakup złota.