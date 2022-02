Bezprecedensowy akt agresji ze strony Moskwy doprowadził do największego kryzysu geopolitycznego na Starym Kontynencie od II wojny światowej, wstrząsając rynkami.

A to czynnik wspierający mocno wyceną złota.

Złoto spot wybiło się aż o 3,4 proc. do 1 974,34 USD za uncję, najwyższego poziomu od września 2020 r., by następnie nieco wyhamować aprecjacje do około 1957,49 USD.

Wzięciem cieszą się też inne strategiczne metale jak pallad (blisko 9 proc. wzrost do najwyższego poziomu od sierpnia zeszłego roku). Warto wspomnieć, że Rosja produkuje około 40 proc. wydobywanego na świecie palladu. Zwyżkują też notowania srebra i platyny.