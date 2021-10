Cena złota spadła we wtorek po trzech wzrostowych sesjach z rzędu.

Notowaniom złota nie sprzyjał we wtorek wzrost apetytu na ryzyko, widoczny we zwyżkach cen akcji, a także rosnące rentowności obligacji skarbowych oraz umocnienie dolara. Rentowność obligacji 10-letnich USA zbliżyła się do najwyższej wartości od czerwca, a wartość dolara do rocznego maksimum wobec głównych walut.