Dolar umacniał się we wtorek. Jego indeks, pokazujący zmianę wartości wobec koszyka sześciu głównych walut, osiągnął największą wartość od marca 2020 roku. Umocnienie dolara nie sprzyja notowanym w nim aktywom, bo powoduje, że stają się droższe dla nabywców posługujących się innymi walutami. Dodatkowo do kupna złota mógł zniechęcać dalszy wzrost rentowności obligacji.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z czerwcowych kontraktów spadał o 1,4 proc. do 1959 USD. To najniższa cena złota z najaktywniej handlowanego kontraktu od 11 kwietnia. Analitycy techniczni wskazują, że wsparciem kursu dolara jest poziom 1960 USD, a oporem 2000 USD. Dlatego dalsze zejście poniżej wtorkowego kursu może oznaczać przecenę do 1920 USD.