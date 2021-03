Złoty należy do najsłabszych walut na świecie w 2021 roku

W marcu złoty należał do najsłabszych walut na świecie wobec dolara. Również patrząc na zmianę od początku roku kurs złotego jest bardzo nisko. Czy mamy jakiś problem z zaufaniem inwestorów do polskiej waluty?

W samym marcu kurs EUR/PLN wzrósł o 2,3 proc. z 4,53 do 4,64, co oznacza, że europejska waluta jest w stosunku do złotego najdroższa od ponad 12 lat. Z kolei względem dolara złoty stracił na wartości 4,6 proc. – amerykańska waluta kosztowała w piątek 3,94 zł, najwięcej od 5 miesięcy.