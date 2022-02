Złoty powinien się umacniać

"Jeśli chodzi o rynki bazowe, cały czas moim preferowanym scenariuszem jest zejście EUR/USD do okolic 1,13 w ciągu najbliższego tygodnia. Taki scenariusz wspierają wysokie dane o inflacji, jastrzębie komentarze ze strony Fed, które sugerują podwyżkę stóp w USA o 50 pb już na marcowym posiedzeniu – to wszystko powinno wpływać na mocniejszego dolara" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

"W przypadku EUR/PLN zakładam, że w ciągu tygodnia, może dwóch zobaczymy poziomy 4,48. W przyszłym tygodniu będziemy mieli sporo danych makro z Polski i zakładamy, że będą to mocne dane. Dodatkowo widzimy działania rządu, czy partii rządzącej, mające na celu złagodzenie sporu z KE, co mogłoby odblokować środki przeznaczone na KPO. Na to wszystko nakładają się kolejne, sugerowane przez prezesa NBP podwyżki stóp. Wszystkie te czynniki wspierają presję na dalsze umacnianie złotego" – dodał.

We wtorek, 15 lutego 2022 GUS opublikuje wstępne dane o styczniowej inflacji (CPI) w Polsce oraz szacunkowe dane o PKB za IV kwartał 2021.

W piątek, 18 lutego 2022 GUS opublikuje między innymi dane o cenach i dynamice produkcji za styczeń, zmianę przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach oraz w poziomie zatrudnienia.

O godzinie 15.44 złoty wyraźnie się osłabia. Kurs EUR/PLN rośnie o 0,57 proc. do 4,5301, a USD/PLN zyskuje 0,91 proc. do 3,9770. W tym czasie para EUR/USD notuje 0,32-proc. spadki do 1,1390.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu cały czas oczekujemy wyższych rentowności i to w kraju, jak i na rynkach bazowych" – powiedział ekonomista ING BSK.

Jako uzasadnienie dla takich trendów, Popławski wskazał zmianę retoryki ze strony ECB, bliskość podwyżek stóp przez Fed oraz narrację prezesa NBP, który cały czas deklaruje, iż stopy mogą pójść wyżej niż zapowiadał to wcześniej.

Zdaniem ekonomisty, również przyszłotygodniowe dane makro z Polski pokażą wyższą inflację, wyższą aktywność gospodarczą, co powinno przełożyć się na wzrost rentowności krajowego długu.

Pytany o możliwą skalę przesunięcia rentowności krajowego długu w przyszłym tygodniu, ekonomista ING powiedział, że przesunięcie długiego końca krzywej o 5-10 pb w górę byłoby jego zdaniem odpowiednie.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 1,9 pb do 2,01 proc., a niemieckich spadają o 3,5 pb do 0,2575 proc.