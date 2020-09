Złoty powoli nabierze sił

Po wakacjach analitycy łaskawszym okiem spojrzeli na polską walutę. Rynkowy konsens zakłada, że złoty będzie się powoli umacniał do euro

Zgodnie z prognozami ze stycznia rok 2020 nie jest dobry dla złotego. Rozpoczynaliśmy go z kursem euro nieco powyżej 4,20 zł. Jeszcze do połowy marca mogło się wydawać, że polski złoty okaże się odporny na koronawirusowy kryzys. Była to jednak złudna nadzieja. Po wymuszonym przez rząd częściowym zamknięciu gospodarki kurs euro podskoczył z około 4,35 zł do 4,63 zł, osiągając najwyższy poziom od 11 lat. W marcu dolar kosztował nawet 4,30 zł i był najdroższy od 19 lat. Po wiosennej konsolidacji (4,50-4,60 zł za euro) pod koniec maja doszło do gwałtownego i trochę nieoczekiwanego umocnienia polskiej waluty — kurs euro spadł poniżej 4,40 zł. Po czerwcowym odreagowaniu w lipcu rynek podjął próbę pogłębienia wiosennego minimum. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem i w połowie września kurs EUR/PLN ustabilizował się w pobliżu 4,45 zł. Niemniej jednak wakacyjna żywotność złotego skłoniła analityków do lekkiej rewizji prognoz. Raporty publikowane we wrześniu w większości zakładały, że na koniec 2020 r. kurs euro spadnie przynajmniej do 4,40 zł. Tyle też wynosi mediana wszystkich aktualnych prognoz dostępnych w serwisie Bloomberg.