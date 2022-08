Złoty w piątek rano traci do głównych walut

Złoty w piątek ok. godz. 7.35 osłabiał się w stosunku do euro o 0,10 proc., do poziomu 4,72 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,01 proc., za którego trzeba płacić 4,89 zł. Wobec dolara amerykańskiego złoty osłabił się o 0,11 proc.; w porannym handlu za jednego dolara płacono 4,69 zł.

Euro w czwartek ok. godz. 17.40 kosztowało 4,72 zł; frank szwajcarski 4,89 zł, a dolar amerykański - 4,66 zł.