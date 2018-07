Zmniejszenie ryzyka przez fundusze dobrą wróżbą dla koniunktury

Aktywnie zarządzane fundusze po obu stronach Atlantyku zmniejszyły zaangażowanie w akcje, a to sygnał, że potencjał spadkowy indeksów jest ograniczony.

Zobacz więcej NYSE fot. FORUM

W skali tego roku uwzględniający wszystkie rynki indeks MSCI All Country World utrzymuje się na symbolicznym, 0,3-procentowym plusie. Rynkowa korekta skłoniła zarządzających europejskimi i amerykańskimi funduszami do ograniczenia ryzyka, wynika z obliczeń banku inwestycyjnego Sanford C. Bernstein. Tradycyjnie zarządzane fundusze zmniejszyły zaangażowanie w akcje, a hedge-fundy, inwestujące zarówno pod zwyżki, jak i pod zniżki cen akcji, pozycjonują się najbardziej defensywnie od roku, zauważają w nocie do klientów stratedzy instytucji.



- Fundusze hedgingowe są z pewnością nastawione bardziej defensywnie, niż wskazywałby na to bieżąca kondycja i prognozy dla globalnej gospodarki – komentuje Mark Connors z banku Credit Suisse.



Zdaniem specjalistów Sanford C. Bernstein zmiany w pozycjonowaniu w stronę bardziej defensywnych strategii oznaczają, że zagrożenie poważniejszą przeceną maleje. Aktywni zarządzający mają teraz mniej możliwości wyprzedawania akcji, a to skłania ekspertów banku do podtrzymania zalecenia przeważania aktywów dodatnio skorelowanych z cyklem koniunkturalnym. Ograniczanie ryzyka przez zarządzających nie jest przy tym związane z pogarszaniem się fundamentów, a raczej z początkiem sezonu wakacyjnego, przekonuje Colin McLean, współzałożyciel towarzystwa SVM Asset Management.



- Płynność latem jest niższa, więc często zarządzający starają się z wyprzedzeniem ograniczyć ryzyko i zrealizować zyski – ocenia Colin McLean w rozmowie z agencją Bloomberg.