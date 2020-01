Zupa ze ślimaka

Chaotyczne, nieobliczalne, cwane i pełne niespodzianek. Miasto w 1975 r. zmieniło nazwę na Ho Chi Minh, ale wciąż pozostaje Sajgonem. I chociaż jest bezwzględne dla początkujących turystów, to ma jedną z lepszych kuchni na świecie.

„Sorry, no english” — skrzeczy pani w słuchawce, po czym się rozłącza. Próbuję się dodzwonić do biura lost & found na lotnisku w Ho Chi Minh. Parę dni temu przyleciałam do Wietnamu na swoje wymarzone wakacje, ale lżejsza o walizkę. Nikt nie wie, co się z nią stało. Po długim wypisywaniu formularzy dostałam tylko zdawkową informację, że kiedy się znajdzie, zostanę o tym niezwłocznie poinformowana. Kontakt z „sorry, no english” to jedyne co mam, nie licząc aparatu fotograficznego i paru drobiazgów — najcenniejsze rzeczy roztropnie spakowałam do bagażu podręcznego. Nie przyszło mi jednak do głowy, że podkoszulki i szorty z perspektywy wietnamskiego upału też się takie okażą. Stało się to jasne już w momencie wyjścia z lotniska, kiedy ponadtrzydziestostopniowy upał dosłownie ściął mnie z nóg. Szybko zrzucałam z siebie kolejne warstwy zimowego ubrania, zastanawiając się, czy znajdę w Sajgonie coś w swoim rozmiarze. Miałam wrażenie, że jestem największą osobą na lotnisku — najwyższą, najszerszą w ramionach i przy okazji najbledszą.