Zysk Caterpillara wzrósł wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt

Producent ciężkiego sprzętu budowlanego odnotował w czwartek wzrost skorygowanego zysku za pierwszy kwartał roku. To zasługa większego popytu na maszyny, pisze Reuters.

Oczekuje się, że Caterpillar odniesie korzyści z ogromnego planu infrastrukturalnego prezydenta USA Joe Bidena, który obejmuje setki miliardów dolarów przeznaczonych na budowę i naprawę dróg, mostów i innej infrastruktury.

Silna dynamika w Chinach, innym kluczowym rynku dla firmy, prawdopodobnie również wspomoże sprzedaż w tym roku, ponieważ działalność budowlana i produkcyjna rozwija się wraz ze złagodzeniem pandemii.

Całkowita sprzedaż wzrosła rok do roku o 11,8 proc. do 11,89 mld USD. Przychody działu sprzętu budowlanego wzrosły o 27 proc. do 5,46 mld USD. Skorygowany zysk na akcję w kwartale zakończonym 31 marca wyniósł 2,87 USD na akcję. Rok wcześniej było to 1,65 USD na akcję.