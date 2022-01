W całym 2021 r. przychody netto banku wyniosły 59,34 mld USD, a zysk netto 21,64 mld USD. Roczny zysk w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 59,45 USD.

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy spadł rok do roku o 13 proc. do 3,81 mld USD (10,81 USD). Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się, że wyniesie 11,76 USD na akcję.

Przychody z globalnej działalności handlowej wyniosły prawie 4 mld USD, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku. Przychody z bankowości inwestycyjnej wzrosły o 45 proc. do 3,80 mld USD.