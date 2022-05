Zysk netto STS Holding wzrósł o 1,8 proc. do 44,7 mln zł

W I kwartale 2022 r. zysk netto STS Holding wzrósł o 1,8 proc. do 44,7 mln zł.

Przychody firmy bukmacherskiej zwiększyły się o 14,1 proc. do 142,3 mln zł, a zysk operacyjny o 13,5 proc. do 61,4 mln zł. Skorygowana EBITDA w I kwartale wzrosła o 17 proc. do 72 mln z.