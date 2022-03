Volkswagen poinformował, że w 2021 roku jego zysk operacyjny podwoił się w porównaniu z 2020 rokiem i wyniósł 19,28 mld EUR. Wśród przyczyn tego skoku największy europejski producent aut wymienił wyższe ceny i lepszą gamę modelową, pisze Reuters.

Zysk netto wzrósł rok do roku z 8,82 do 15,43 mld EUR, a przychody z 222,88 do ​​250,20 mld EUR.