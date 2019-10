Bank JPMorgan Chase, jeden z liderów amerykańskiego sektora finansów odnotował udany kwartał, donosi Reuters.

Zysk netto w kwartale zakończonym 30 września zamknął się kwotą 9,08 mld USD co daje 2,68 USD na akcję. To wynik znacznie lepszy niż rok wcześniej kiedy to wyniósł odpowiednio 8,38 mld USD i 2,34 USD. Tymczasem mediana prognoz analityków zakładała EPS na poziomie 2,45 USD.