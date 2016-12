Arcus rozepchnie się na rynku flotowym

Geotik – tak nazywa się nowa spółka w grupie giełdowego Arcus. Powstała on w wyniku fuzji wyodrębnionej części firmy zależnej T-matic Systems z polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotami samochodowymi Rikaline. Głównym celem tego strategicznego mariażu jest ekspansja na rynku rozwiązań IT dla flot. Arcus liczy, że dzięki wejściu na nowy rynek w kolejnych latach zwiększą się przychody firmy.

T-matic Systems to znany nad Wisłą dostawca rozwiązań dla telematyki, czyli systemów do śledzenia ruchu samochodów. Mogą one być wykorzystywane do pilnowania ruchu we flotach służbowych lub na rynku informatycznych. Z kolej Rikaline dostarcza systemów IT do zarządzania flotami.

- Tworzymy nową firmę, która dzięki synergiom będzie mogła znacząco zwiększyć udział w rynku zarządzania flotą samochodową. Z oferty T-matica zaoferujemy m.in. rozwiązania przygotowane dla większych firm i instytucji. Ważne jest także, że dzięki połączeniu będziemy mieli dostęp do zaawansowanych lokalizatorów GPS montowanych w pojazdach, które są produkowane przez Rikaline w Polsce – mówi Piotr Golik, nowy prezes Geotik.

Wartość polskiego rynku rozwiązań do monitorowania ruchu pojazdów do obecnie już 700-800 mln zł rocznie

Piotr Majewski, wiceprezes Geotik, a wcześniej szef Rikaline, podkreśla, że fuzja umożliwi prowadzenie szerszej ekspansji zagranicznej. Na celowniku nowego gracza na rynku systemów IT dla flot jest przede wszystkie Europa, Ameryka Północna i Południowa.

- Nie chcemy na nowych rynkach tworzyć oddziałów. Nasza główna przewaga to nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania flotą, oferowane w internetowej sieci sprzedaży przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dystrybucji - mówi Piotr Majewski.

Sam Arcus ma nadal koncentrować się na rozwiązaniach dla rynek energetycznego, takich jak systemu inteligentnych sieci czy inteligentne liczniki oraz systemach zarządzania drukiem.