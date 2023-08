22 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Mleka Roślinnego

Święto mleka roślinnego jest dobrą okazją do przyjrzenia się nawykom żywieniowym Polaków. Okazuje się, że w ostatnich trzech latach sprzedaż produktów roślinnych w naszym kraju wzrosła o 46,9 proc.

Kategoria roślinna jest jedną z najszybciej rozwijających się na rynku spożywczym – z badania Panel Gospodarstw Domowych GFK (lipiec’22-czerwiec’23) wynika, że Polacy, poszukując korzyści dla zdrowia, ciekawego smaku i różnorodności, chętnie wybierają napoje i roślinne alternatywy dla jogurtów. W ostatnich trzech latach sprzedaż produktów roślinnych w Polsce wzrosła o 46,9 proc., natomiast w ostatnich pięciu latach odsetek gospodarstw domowych, w których obecne były produkty roślinne, zwiększył się prawie trzykrotnie – w 2018 r. było to 11,5 proc., a w ostatnim roku już 31,7 proc. Tylko w ostatnim roku po produkty z tej kategorii sięgnęło przeszło 400 tys. nowych gospodarstw w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wytworzenie każdej żywności wymaga zużycia zasobów naturalnych, dlatego codzienne wybory mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla zdrowia, lecz także dla planety. Skala tego wpływu rośnie wraz ze wzrostem globalnej populacji, która w ubiegłym roku przekroczyła 8 miliardów, a prognozy mówią o 10 miliardach do roku 2060. Produkty roślinne są więc ważnym elementem diety planetarnej, zakładającej zmniejszenie o połowę spożycia czerwonego mięsa i cukru oraz podwojenie spożycia owoców, warzyw i nasion roślin strączkowych. Taki model żywienia – opracowany w 2019 r. przez 37 naukowców z komisji The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health – może istotnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego i zapobiec nawet 11,6 miliona przedwczesnych zgonów na świecie, gdyż zmniejsza ryzyko chorób, w tym dietozależnych.