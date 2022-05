40-milionowa inwestycja Akomeksu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jeszcze w tym roku producent opakowań, grupa Akomex, ma zwiększyć moce wytwórcze o 30-40 proc. i przychody - o jedną piątą.

Grupa Akomex ze Starogardu Gdańskiego to jeden z większych producentów kartonowych opakowań w Polsce. Należąca do niej spółka DrukPak zakończyła właśnie budowę kolejnej hali fabrycznej o powierzchni 1,8 tys. m kw. w zakładzie produkcyjnym w Aleksandrowie Kujawskim. Przedsięwzięcie dostało wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), którym zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Program PSI to ustawowy instrument dla inwestorów przemysłowych, który pozwala im m.in. skorzystać z ulgi podatkowej na 10-15 lat.