Zarząd spółki 4mass zwołał na 8 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zajmie się uchwałami o emisjach akcji.

Jeden z projektów uchwał mówi o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie dawałoby możliwość podniesienia kapitały maksymalnie o 6,6 mln zł, co oznaczałoby emisję do 66 mln walorów; obecnie kapitał dzieli się na 88,2 mln akcji.