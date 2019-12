89 tys. zł rocznej dopłaty do PPK

Na koszty pracodawcy związane z nowym programem oszczędzania składają się nie tylko składki, ale też wydatki na jego obsługę.

Ponad 3 mln osób może być objętych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Na to wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Na razie, od lipca tego roku, obowiązek zawierania umów o oszczędzanie pracowników w PPK spoczął na dużych podmiotach. Od stycznia 2020 r. obejmie firmy średnie, a od lipca przyszłego roku małe. Pozostałe, czyli mikrofirmy, wprowadzą ten program od 1 stycznia 2021 r. PPK ma duże znaczenie dla finansów firm. Składki od pracowników wynoszą 2 proc. ich wynagrodzeń brutto (z możliwą deklaracją dodatkowej wpłaty do 2 proc.), do których pracodawcy powinni dorzucić jednak coś od siebie. Ich minimalny ustawowy wkład wynosi 1,5 proc. tej płacy. Przedsiębiorca może jednak zwiększyć go o dodatkowe 2,5 proc. Według wyliczeń faktoringowego fintechu Finiata przy przeciętnym wynagrodzeniu, które w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 4931,59 zł, jeśli pracodawca i pracownik zadeklarują finansowanie PPK w planie minimalnym, sumy miesięcznych wpłat wynoszą odpowiednio 73,97 zł i 98,63 zł.