ABW zatrzymała cztery osoby ws. wyłudzeń VAT przy obrocie metalami kolorowymi

Zatrzymań w woj. śląskim i podlaskim dokonali funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW - powiedział we wtorek PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Do działań ABW wobec tych osób doszło 12 i 24 stycznia - podał.

Trzy z zatrzymanych przez agentów osób, to byli udziałowcy i członkowie zarządu spółek, które wystawiały fikcyjne faktury VAT na sprzedaż metali kolorowych - wynika z ustaleń śledczych. Mieli oni wystawić kilkaset fałszywych faktur na łączna kwotę ponad 56 mln zł.

Czwartym z zatrzymanych przez ABW jest główny podejrzany w tym śledztwie - odbiorca fałszywych faktur - właściciel firmy z Bielska-Białej (Śląskie). Z informacji ze śledztwa wynika, że jego spółka miała wystawić kolejne kilkaset potwierdzających rzekomy obrót metalami kolorowymi faktur na kwotę ponad 76 mln zł.

Kolejna firma - z Dąbrowy Górniczej (Śląskie) fikcyjnie wykazywała, że towary dostarczono do czeskich i słowackich firm w ramach dostaw wewnątrz Unii Europejskiej. Spółka z Dąbrowy uzyskiwała na tej podstawie od Skarbu Państwa nienależny zwrot VAT - co najmniej 3,8 mln zł - ustalili śledczy.

Żaryn podał w rozmowie z PAP, że śledztwo to część prowadzonej również przez śląską delegaturę ABW szerszej sprawy - dotyczącej przestępczych wyłudzeń VAT przez spółkę z Dąbrowy ok. 53 mln zł zwrotu VAT. Funkcjonariusze ustalili, że doszło do tego w latach 2013-17 przy pomocy tzw. karuzeli podatkowej przy fikcyjnym, obrocie katodami niklowymi, cynkiem, aluminium, płytami ołowianymi i bielą cynkową.

Na wniosek nadzorującej oba śledztwa Prokuratury Regionalnej w Katowicach sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla dwóch zatrzymanych przez ABW osób - wobec właściciela bielskiej firmy oraz wspólnika i członka zarządu jednej ze spółek. Dwóm pozostałym prokurator wyznaczył wolnościowe środki zapobiegawcze - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.