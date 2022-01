W październiku ub.r. firma informowała, że w związku z niepożądanymi zachowaniami na tle seksualnym zwolniła ok. 20 osób i ukarała ok. 20 innych. Poniedziałkowe ustalenia “The Wall Street Journal” wskazują, że przypadków nadużyć było więcej.

Do władz Activision Blizzard od lipca ub.r. wpłynęło łącznie ok. 700 doniesień. Według informacji, do których dotarła gazeta, do tej pory firma zapoznała się z ok. 90 proc. z nich.