Adamczyk: popieramy utworzenie korytarza transportowego Bałtyk-Morze Czarne/Morze Egejskie

Resort infrastruktury przypomniał w komunikacie, że minister Andrzej Adamczyk brał udział w piątkowych polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Eduarda Hegera.

Wyjaśniono, że w agendzie rozmów, oprócz bieżących tematów dotyczących polityki energetycznej i gospodarczej, znalazły się również kwestie dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę i skutki tej wojny również dla sektora transportu.

Ministerstwo dodało, że minister Andrzej Adamczyk rozmawiał m.in. ze swoim słowackim odpowiednikiem Andrejem Doležalem na temat rozwoju infrastruktury transportowej przygranicznych głównych szlaków drogowych.

Jak dodano, szczególną uwagę zwrócono na konieczność przyspieszenia realizacji projektu Via Carpatia. Po stronie polskiej harmonogram budowy przewiduje jego ukończenie na przełomie 2025 i 2026 roku i - jak zapewniono - prace budowlane są kontynuowane planowo. Po stronie słowackiej, szczególnie na odcinku od granicy z Polska do Preszowa, nie są jeszcze znane daty realizacji tych inwestycji. Obaj ministrowie - jak relacjonuje resort - zgodzili się, że konieczne jest podjęcie działań, które mogłyby skutecznie przyspieszyć proces decyzyjny oraz inwestycyjny po stronie słowackiej.

"Wykorzystanie potencjału gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego i kontynuowanie inwestycji służących stworzeniu nowoczesnego systemu transportowego jest konieczne. Rozumiemy potrzebę intensyfikacji wspólnych działań" – powiedział podczas rozmów szef MI Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Resort dodał, że w trakcie rozmów potwierdzono również, iż konieczne jest nadanie priorytetu utworzenia multimodalnego szlaku transgranicznego, którego komponentem kolejowym będzie Rail Carpatia, utworzona na bazie linii kolejowej biegnącej z Krakowa przez Nowy Sącz – Muszynę, Plaveć, Preszów i Koszyce. Jak przekazano, obie strony planują wnioskować do Komisji Europejskiej o kwalifikację tego szlaku do sieci bazowej rozszerzonej TEN-T z terminem realizacji do 2040 roku.

"Kompleksowa modernizacja tego szlaku kolejowego wraz z budową skrótu Podłęże – Piekiełko otworzy transport kolejowy o międzyregionalnym charakterze i nada transportowi kolejowemu konkurencyjność wobec połączeń drogowych" - oceniono.

Dodano, że inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego Ziemi Sądeckiej oraz słowackiego Spisza.

Ministerstwo przekazało ponadto, że Adamczyk w czasie rozmów zwrócił również uwagę na istotną role innej inicjatywy, jaką jest nowy szlak łączący Bałtyk z Morzem Czarnym i dalej - z Morzem Egejskim.

"Popieramy propozycję KE utworzenia nowego europejskiego korytarza transportowego Morze Bałtyckie – Morze Czarne/Morze Egejskie. Ta inicjatywa stworzy dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu i umożliwi prowadzenie efektywnego transportu na osi północ – południe Europy, wzdłuż wschodniej granicy UE. W obliczu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę uzasadnienie utworzenia tego korytarza nabiera jeszcze innej, nowej treści i uzasadnienia" - wskazał Adamczyk.

Resort poinformował również, że ministrowie omówili również stan inwestycji, które obie strony realizują w zakresie połączeń w obecnym Korytarzu TEN-T "Bałtyk – Adriatyk". W Polsce dotyczą one budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku od aglomeracji katowickiej do Zwardonia, zaś na Słowacji – budowy autostrady D3 na odcinku Czadca – Żylina. "Stwierdzono bardziej zaawansowane prace po stronie polskiej i konieczność zniwelowania okresu około 4 lat pomiędzy oboma stronami w procesie planowanego ukończenia inwestycji w standardzie autostrady lub drogi ekspresowej" - wskazano.

Ministrowie zwrócili też uwagę na rosnącą rolę transportu rowerowego na polsko-słowackim pograniczu, w tym znaczenia pętli rowerowej wokół Tatr.