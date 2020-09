Adamczyk: projekt nowego Programu Budowy Dróg Krajowych - gotowy

Projekt nowego Programu Budowy Dróg Krajowych jest już gotowy – powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wskazał, że program zakłada zrealizowanie do 2030 r. łącznie ponad 6 tys. km dróg ekspresowych i 2,3 tys. km autostrad.

Jak poinformował minister w Dąbrowie Górniczej, podczas uroczystości podpisania umowy na rozbudowę jednego z tamtejszych odcinków drogi krajowej nr 1, program zostanie zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pytany o termin prezentacji Adamczyk zasygnalizował, że nie jest on jeszcze znany. Według informacji PAP resort ma nadzieję, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.

Zobacz więcej Andrzej Adamczyk fot. Marek Wiśniewski

„Mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w ogłoszeniu projektu tego programu. Ten projekt jest gotowy, rozmawiałem o nim z panem premierem i mogę powiedzieć, że spełnia on oczekiwania pana premiera, który jest zdeterminowany, aby inwestycje w Polsce realizowane były bardzo szeroko w każdej części naszego kraju i aby efekt tego programu inwestycyjnego wypełnił nadzieje Polaków – żeby tym efektem było ponad 6 tys. km dróg ekspresowych i 2,3 tys. km autostrad” – powiedział Adamczyk. Ogólne założenia projektu programu minister przedstawił podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu. „Pojedziemy na całej długości autostradą A1, ona już jest w budowie, prace postępują bardzo szybko. Droga ekspresowa S1 – do granicy ze Słowacją. Droga S7 od portów do, mam nadzieję, Chyżnego – być może z Rabki do Chyżnego droga główna przyspieszona, ale na pewno dwujezdniowa” – mówił w środę szef MI. „Do 2030 r.: w całości zrealizowana Via Carpatia, która już jest w budowie, Via Baltica, która za dwa lata zostanie zrealizowana, w pełni droga S6 wzdłuż wybrzeża, w pełni ring wokół Warszawy w ciągu S50, który będzie włączał się w Centralny Port Komunikacyjny” – wymieniał. „Zostanie w pełni zrealizowana droga S11 z Koszalina na Górny Śląsk, Beskidzka Droga Integracyjna również w całości, droga ekspresowa nr 75 nazywana +sądeczanką+, na pewno +dziesiątka+, autostrada A2 do granicy z Białorusią, droga S17 na Lubelszczyźnie, droga nr 74 z Niska w kierunku Łodzi, droga ekspresowa nr 12, droga S3, przebudowana A18 i autostrada A4” – dodał uściślając, że chodzi o odcinek między Wrocławiem a Krzyżową. „Nie będę mówił o kwotach, ale są one obfite” – zapewnił minister infrastruktury na Forum Ekonomicznym. Jego zdaniem, ich skala „zaskoczy wszystkich pozytywnie – nie tylko użytkowników dróg, ale także zaskoczy to branżę drogową” – ocenił. „Dzisiaj przedsiębiorcy w Polsce mogą planować swoją przyszłość” – przekonywał w tym kontekście Adamczyk. Zasygnalizował, że poza nowymi inwestycjami, premier zaakceptował też przygotowany w nowym PBDK projekt programu utrzymania dróg krajowych na lata 2020-30, przewidującego rocznie na ten cel ponad 5 mld zł.

