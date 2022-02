Adgar rozrasta się elastycznie

W drugim roku pandemii Adgar, działający w Warszawie inwestor biurowy, kupił PDT Wola, zwiększając swoje powierzchnie biurowe o 7 proc. Dziś oferuje 117 tys. m kw. w 11 budynkach i nie myśli na tym poprzestać.

Dodatkowy atut: Dziś korporacje traktują powierzchnie elastyczne w biurowcach jako jedną z usług i pytają o taką możliwość, rozpatrując najem powierzchni na umowę długoterminową — mówi Monika Szelenberger, szefowa zespołu Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

— Cały czas poszukujemy ciekawych nieruchomości w Warszawie. Interesują nas dobrze zlokalizowane budynki biurowe, którym możemy nadać tzw. drugie życie, przeprowadzając gruntowną modernizację i dostosowując je do potrzeb naszych klientów — mówi Monika Szelenberger, szefowa zespołu Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

W 2021 r. firma powiększyła również zasoby powierzchni elastycznej, wydzielając w budynku Adgar Plaza 1600 m kw. powierzchni, podzielonej na trzy biura o łącznej liczbie 180 stanowisk. Przestrzeń może być wykorzystana przez jednego najemcę lub trzy niezależne firmy. Od trzech lat koncept jest dostępny w biurowcu Adgar Plaza B, a także w Adgar Wave na Służewcu, w którym w 2020 r. oddano do dyspozycji najemców 42 kameralne biura na 158 stanowisk do pracy.

Oferta konceptów

Już w 2016 r. Adgar wprowadzał w swoich inwestycjach powierzchnie coworkingowe Brain Embassy, jednak były one tworzone głównie z myślą o zawodach kreatywnych, freelancerach, start-upach i mniejszych firmach, a przestrzeń była organizowana w formie open space’u lub kilkuosobowych gabinetów. Później rozszerzył ofertę o koncept Be Yourself, który miał zainteresować średniej wielkości firmy czy korporacje poszukujące małych odrębnych biur dla zespołów projektowych.

— Jako ostatni wprowadziliśmy właśnie koncept Flexi Lease, który oferuje najemcy nawet 100 stanowisk pracy w ramach jednego niezależnego unitu, podczas gdy w Be Yourself standardowy moduł biurowy to 20-30 biurek. Ponadto koncept Be Yourself posiada wykończenie bardziej przypominające powierzchnię coworkingową, a Flexi Lease ma być jak tradycyjne biuro: na przykład zamiast drewnianego parkietu są tu typowe biurowe wykładziny, co jest mniej kosztownym rozwiązaniem — mówi Monika Szelenberger.

W ramach konceptu Flexi Lease to klient decyduje o tym, czy skorzysta z opcji wstawienia własnych mebli czy też odda się w ręce specjalistów i zleci przygotowanie biura pod klucz z zachowaniem określonego standardu korporacyjnego. Pierwsze powierzchnie w koncepcie Flexi Lease (w biurowcu Adgar Plaza B) zostały wynajęte w całości dwóm firmom, dlatego było potrzebne kolejne takie biuro w tym kompleksie.

Globalny trend

Według Moniki Szelenberger wydzielenie w biurowcu powierzchni na najem elastyczny pozwala też efektywnie wykorzystać powierzchnię w sytuacjach takich jak pandemia. Obecnie firma wprowadza koncept Flexi Lease głównie w swoich biurowcach na Służewcu, gdzie konkurencja między ich właścicielami jest większa i wszyscy starają się wyróżnić, stwarzając najemcy dodatkowe udogodnienia. W pierwszym okresie pandemii co prawda wielu szczególnie mniejszych najemców powierzchni elastycznych zrezygnowało z najmu, korzystając z zapewnianych w tej formule krótkich okresów wypowiadania umów, później jednak powrócili.

— Jak wskazują badania do 2030 r. udział elastycznych przestrzeni w całościowej ofercie powierzchni biurowej wzrośnie globalnie z obecnych 3 proc. do aż 30 proc. Trend ten jest coraz bardziej widoczny również na warszawskim rynku — mówi Monika Szelenberger.

W 2022 r. Adgar otworzy też coworking Brain Embassy w dawnym budynku Teatru Kwadrat na ul. Czackiego w Warszawie.