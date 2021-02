Afrodyzjaki w pudełku

W gotowaniu dla kobiet najważniejsze są estetyka, kolory i miłość włożona w przyrządzenie potrawy – twierdzi Yannis Harutyun Margaryan, ormiańsko-grecki szef kuchni w firmie Be Diet Catering. Z okazji walentynek przygotował specjalny zestaw dań z afrodyzjakami.

Yannis Harutyun Margaryan mieszka w Polsce od 16 lat. Przyjechał tu za miłością i od razu rozpoczął pracę w gastronomii. Choć gotował już dla czterech prezydentów Polski, dwóch prezydentów USA, prezydentów Rosji i Ukrainy oraz dla królów i gości drogich hoteli, bardzo sobie ceni to, co robi teraz: przyrządzanie posiłków dla kobiet, zwłaszcza tych dbających o zdrowie.

– Gotowanie dla kobiet różni się od gotowania dla mężczyzn. Im wystarczy krwisty stek, a dla kobiet ważna jest także estetyka podania, zwłaszcza duża liczba kolorów, lecz przede wszystkim uczucie, które włożyliśmy w przygotowanie dania – przekonuje Yannis Harutyun Margaryan.

Goście, nie klienci

Love Box: Daniem głównym w walentynkowym menu Yannisa Harutyuna Margaryana są ravioli z grzybami w sosie truflowym. Marek Wiśniewski

W kuchni czuje się przede wszystkim artystą, który kocha to, co robi. Miłości do gotowania i sztuki kochania przez gotowanie nauczył się od ojca – rodowitego Ormianina, właściciela i szefa kuchni jednej z moskiewskich restauracji. Pomagał mu już jako dziecko. Talent i pasja do tworzenia dań o wyjątkowym smaku sprawiły, że Yannis Harutyun Margaryan został szefem kuchni w wieku 29 lat. Chęć rozwoju i odkrywania nowych smaków zachęciły go do podróży po świecie. Doświadczenie zdobywał, prowadząc restauracje m.in. w Moskwie, Miami, Kijowie i Berlinie.

Jako szef kuchni Be Diet Catering codziennie przygotowuje wraz ze swoim zespołem kilka tysięcy pudełek z daniami, które nocą kurierzy rozwożą do domów w całej Polsce. Ich odbiorcy nie są dla niego klientami, lecz gośćmi. Tego goszczenia również nauczył się od ojca i właśnie ono postawiło na jego drodze zawodowej Ewę Chodakowską, współtwórczynię Be Diet Catering. Pracował wówczas jako szef kuchni w jednej z warszawskich restauracji, gdzie trenerka zorganizowała kiedyś swoje urodziny. Szybko dogadali się na gruncie kulinarnym, a wkrótce nawet się zaprzyjaźnili. Ewa Chodakowska, która już wtedy oferowała plany dietetyczne online, chciała pomóc dbać o dietę także tym, którzy nie mają czasu samodzielnie gotować. W 2017 r. zaproponowała Margaryanowi i parze swoich przyjaciół współpracę przy tworzeniu kateringu dietetycznego.

W Be Diet Catering menu opracowuje zespół dietetyczek klinicznych, ale to Yannis Harutyun Margaryan wraz z zespołem musi je zamienić w potrawy tak smaczne, by ludzie chcieli się odchudzać czy zdrowo żyć właśnie na tej diecie. Przyznaje jednak, że nie zawsze jest to łatwe.

– Podstawą najlepszych smaków jest tłuszcz, właśnie dlatego szefowie kuchni tak lubią masło i majonez. W przypadku walki o niższe kalorie trzeba zrezygnować z tych produktów, zastępując je znacznie zdrowszymi, lecz mniej nośnymi dla smaku tłuszczami roślinnymi. Wyzwaniem jest dla nas takie skomponowanie składników, zwłaszcza przypraw, by ten smak podnieść – wyjaśnia szef kuchni.

Pandemia czasem żniw

Dla większości biznesów gastronomicznych pandemia jest trudnym doświadczeniem, jednak firmy oferujące dowóz dań przeżywają rozkwit. Nie inaczej jest z Be Diet Catering: mają tyle zamówień, że planują zwiększenie hali produkcyjnej.

– Be Diet Catering powstało w 2018 r. i od tego czasu systematycznie rośnie.

W 2020 r. odnotowaliśmy 50-procentowy wzrost. Coraz więcej osób dba o zdrowie i dobre samopoczucie, które mogą zapewnić odpowiednio zbilansowana dieta i aktywność fizyczna. Przejście z pracy w biurze na pracę zdalną zmieniło jednak strukturę klientów. Rodziny z dziećmi decydują się raczej na samodzielne przygotowywanie posiłków, natomiast single lub żyjący w parach częściej wybierają katering dietetyczny ze względu na wygodę tego rozwiązania – mówi Artur Rowiński, właściciel Be Diet Catering.

Pudełka pełne miłości

Do wyboru: Każda kultura od wieków zna produkty kulinarne, które podnoszą libido i pomagają parom. W Armenii to granat, we Włoszech – fenkuł czy trufla, w Portugalii i Hiszpanii – ostrygi, w Polsce – lubczyk. Znanymi afrodyzjakami niezależnie od regionu są czekolada i truskawki – wymienia szef kuchni Be Diet Catering. Marek Wiśniewski

Ich sposobem na przyciągnięcie nowych klientów jest akcja walentynkowa. Oprócz zwykłych pudełek z różnymi rodzajami posiłków dietetycznych Yannis Harutyun Margaryan opracował Love Boxy dla par z daniami zawierającymi afrodyzjaki. To był jego autorski pomysł.

– Każda kultura, każdy kraj od wieków zna produkty kulinarne, które podnoszą libido i pomagają parom. W Armenii to granat, we Włoszech – fenkuł czy trufla, w Portugalii i Hiszpanii – ostrygi, w Polsce – lubczyk. Znanymi afrodyzjakami niezależnie od regionu są czekolada i truskawki. To dobry pomysł, by użyć ich w daniach walentynkowych, choć moje doświadczenie pokazuje, że bardziej potrzebują ich mężczyźni niż kobiety – przyznaje ze śmiechem szef kuchni Be Diet Catering.

Właściciel firmy nie ukrywa, że akcja wpisuje się w pandemiczny charakter tegorocznego święta zakochanych, w czasie którego pary nie będą mogły świętować w restauracjach.

– Wiemy, że w tym roku walentynki będą inne, więc chcieliśmy pomóc zorganizować w domowym zaciszu klimatyczną kolację dla dwojga. Love Box zawiera danie główne i deser: ravioli z grzybami w sosie truflowym i lekką, aromatyczną panna cottę z białą czekoladą i musem truskawkowym. Drugą propozycją jest Self Care Box dla jednej osoby: pięć zbilansowanych, zdrowych posiłków z dodatkiem afrodyzjaków. Wierzymy, że gdy dbamy o siebie, skuteczniej możemy też zadbać o tych, których kochamy – twierdzi Artur Rowiński.

Yannis Harutyun Margaryan ma też garść porad dla wszystkich, którzy chcieliby walentynkową kolację przyrządzić samodzielnie.

– Pamiętajmy o uczuciu wkładanym w gotowanie. Ukochany czy ukochana na pewno na to zwróci największą uwagę. Razem z daniem przekazujemy przecież naszą energię, więc uśmiech i pasja będą najważniejsze. Jeśli odbiorcą naszej kuchni jest kobieta, pamiętamy też o estetyce podania i kolorach. No i płatki róż – może nie wszyscy wiedzą, że są jadalne i bardzo podbijają walory dania, nawet jeśli nie będzie w pełni udane – wylicza szef kuchni Be Diet Catering.

Produkty, które jego zdaniem warto wykorzystać do przygotowania takiej kolacji, to makaron spaghetti, truskawki i czekolada oraz anyż. Tym afrodyzjakom z pewnością nikt się nie oprze.