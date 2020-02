„Akademik Cherskiy” płynie dokończyć Nord Stream 2?

Rosyjski statek „Akademik Cherskiy”, służący do układania rurociągów na dnie morza, wyruszył z portu w Nachodce. Ożywiło to spekulacje, że być może ruszył do Europy by dokończyć budowę gazociągu Nord Stream 2.

Pod koniec ubiegłego roku o statku „Akademik Cherskiy” mówił rosyjski minister energii Aleksander Nowak jako o opcji na dokończenie budowy Nord Stream 2 po nałożeniu na projekt sankcji przez USA, co zmusiło szwajcarską spółkę Allseas Group do wycofania się z niego. Gazprom informował, że rozważa różne opcje dokończenia Nord Stream 2, który jest już zbudowany w 94 proc. i pozostał do położenia tylko krótki odcinek przebiegający przez wody terytorialne Danii.