Akcje Legimi trafiły do rodziny McGovern

Fundusz venture capital Satus zbył część akcji Legimi, co było warunkiem koniecznym do wprowadzenia spółki na NewConnect.

Legimi o wejście na NewConnect zabiegało już od 2019 r. Możliwość debiutu była jednak uzależniona m.in. od upłynnienia przez fundusz venture capital Satus, który wspólnie z podobnymi podmiotami finansował firmę w początkowym etapie jej rozwoju, części pakietu akcji i odstąpienia od uprawnień pozwalających na przejęcie kontroli nad mniejszościowym akcjonariatem spółki. Dzień przed oficjalnym debiutem, zaplanowanym na dzisiaj, Legimi poinformowało, że już w połowie lutego 2021 r. Satus zbył łącznie 141,6 tys. akcji spółki w cenie 24 zł za każą. Wartość transakcji wyniosła tym samym blisko 3,4 mln zł. Satus zmniejszył jednocześnie swoje zaangażowanie w akcjonariacie Legimi z 21 proc. do 11 proc.

Akcje trafiły do rodziny McGovern, znanej z wcześniejszych inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w AmRest czy CCC. Legimi podało, po stronie kupującego była m.in. Małgorzata McGovern, która obecnie posiada łącznie 159,6 tys. akcji spółki sprzedającej e-booki w abonamencie i 11 proc. udziału w akcjonariacie.

W rękach Mikołaja Małaczyńskiego oraz Mateusza Frukacza, samych założycieli i członków zarządu Legimi, pozostaje 32 proc. udziału w akcjonariacie.

W dniu debiutu do obrotu trafa w sumie ok. 1 mln akcji serii A, B, C, D, F i G.

Przypomnijmy, że według szacunków Legimi, spółka w 2020 r. uzyskała ponad 32 mln zł przychodów (wzrost o 84 proc. rok do roku). W tym okresie zysk netto mógł natomiast wzrosnąć blisko 3,5-krotnie (do niespełna 2,1 mln zł).

Spółka jest aktywna w Polsce, a także w Niemczech, gdzie 2019 r. przejęła Readfy, właściciela lokalnej platformy udostępniającej e-booki.