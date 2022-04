Akcje Twittera drożeją, bo podobno powiedział „tak” Muskowi

Wcześniej w kwietniu Musk zaoferował przejęcie Twittera płacąc 54,20 USD za każdą jego akcję. Wyceniało to właściciela serwisu do mikroblogowania na 43 mld USD. Pojawiły się doniesienia, że władze Twittera niechętnie patrzą na ofertę twórcy i szefa Tesli. Mówiono również o tzw. trującej pigułce, czyli zastosowaniu przez spółkę rozwiązań powodujących całkowitą nieatrakcyjność jej wrogiego przejęcia.

CNBC pisze, że sytuację zmieniło ujawnienie przez Muska iż zabezpieczył on 46,5 mld USD finansowania oferty. Źródła stacji twierdzą, że władze Twittera spotkały się w niedzielę aby przedyskutować ofertę miliardera. Podkreśliły, że spółka rozważa również inne. Ma przedstawić nową ocenę sytuacji do czasu publikacji raportu kwartalnego Twittera w czwartek, być może wcześniej.

CNBC pisze, że według Bloomberga porozumienie Twittera z Muskiem może zostać zawarte już w poniedziałek. The New York Times donosi, że rozmowy miliardera z władzami spółki trwały do wczesnych godzin w poniedziałek. CNBC zauważa, że według źródeł Reutersa do transakcji wciąż może nie dojść.