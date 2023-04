Aktywnie na rynku fuzji i przejęć. Transakcji więcej niż rok temu

Wraz z początkiem roku na polskim rynku uaktywnili się inwestorzy — w I kw. 2023 r. zrealizowali 95 transakcji fuzji i przejęć. To o 9 transakcji więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 19 więcej niż I kw. 2021 r. — wynika z danych zebranych przez firmy Navigator Capital i Fordata na podstawie publicznych źródeł w raporcie „M&A Index 1Q 2023 Poland”.

Najwyższą podaną do publicznej wiadomości wartość osiągnął R.Power, w którego zainwestował Three Seas Initiative Investment Fund. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez UOKiK. Umowa zakłada przejęcie mniejszościowego pakietu udziałów R.Power i możliwość zwiększenia zaangażowania kapitałowego ze 150 do 250 mln EUR w kolejnych latach — przypominają autorzy raportu.

Zdaniem Karola Szykownego, dyrektora M&A w Navigator Capital Group, wyniki z początku roku mogą świadczyć o tym, że inwestorzy przestali obawiać się transakcji w Polsce, geograficznie umiejscowionej blisko konfliktu zbrojnego. Podkreśla, że oczekiwany spadek inflacji i obniżki stóp procentowych przełożą się na powrót najbardziej konserwatywnych inwestorów do planów akwizycyjnych.

16 proc. Taki udział w transakcjach miały spółki z sektora media/IT/telecom. Uwagę inwestorów w pierwszych miesiącach roku przykuły ponadto firmy przemysłowe (15 proc.) oraz branża FCMG (12 proc.).