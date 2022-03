Aktywność produkcyjna w USA wzrosła w lutym mocniej od oczekiwań. To efekt m.in. spadku liczby nowych przypadków koronawirusa w wariancie Omikron, pisze Reuters.

Indeks ISM dla przemysłu wzrósł miesiąc do miesiąca z 57,6 do 58,6 pkt. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik wzrośnie do 58 pkt. Odczyt powyżej 50 wskazuje na ekspansję sektora, który odpowiada za 11,9 proc. amerykańskiego PKB.